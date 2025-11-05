05 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
RENOVAÇÃO

Petrobras espera desligar 1,1 mil funcionários com PDV

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Petrobras

Para promover a renovação dos quadros e garantir a continuidade, a segurança das atividades e a transmissão de conhecimentos críticos, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou um novo PDV (Programa de Desligamento Voluntário).

A medida tem a intenção de desligar 1.100 empregados ao longo do ano de 2026, entre funcionários em atividade e aposentados pelo INSS antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A empresa informa que o programa está em linha com as estratégias de negócios e que o impacto financeiro será reconhecido nas demonstrações contábeis conforme as adesões forem efetivadas.

A Petrobras alcançou um lucro líquido de R$ 26,7 bilhões no segundo trimestre de 2025.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários