Para promover a renovação dos quadros e garantir a continuidade, a segurança das atividades e a transmissão de conhecimentos críticos, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou um novo PDV (Programa de Desligamento Voluntário).

A medida tem a intenção de desligar 1.100 empregados ao longo do ano de 2026, entre funcionários em atividade e aposentados pelo INSS antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp