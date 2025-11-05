Para promover a renovação dos quadros e garantir a continuidade, a segurança das atividades e a transmissão de conhecimentos críticos, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou um novo PDV (Programa de Desligamento Voluntário).
A medida tem a intenção de desligar 1.100 empregados ao longo do ano de 2026, entre funcionários em atividade e aposentados pelo INSS antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019.
A empresa informa que o programa está em linha com as estratégias de negócios e que o impacto financeiro será reconhecido nas demonstrações contábeis conforme as adesões forem efetivadas.
A Petrobras alcançou um lucro líquido de R$ 26,7 bilhões no segundo trimestre de 2025.