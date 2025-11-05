Um vídeo repleto de ternura e afeto está conquistando corações na internet, exibindo a relação especial entre um menino e seu avô.
A gravação, compartilhada pelo próprio avô, Adriano Moura Santos, de São José dos Campos, demonstra o forte vínculo entre os dois de forma emocionante.
No vídeo, o pequeno Pedro ignora a tia e a avó quando a porta é aberta para a entrada da família. Ele passa pelas duas e corre para os braços do avô, que o recebe com um abraço amoroso. A atitude demonstra claramente a preferência da criança.
Na postagem, que já acumula 133 mil curtidas, o Adriano compartilhou emocionado: "Agradeço a Deus todos os dias por esse carinho comigo, o amor de uma criança é o amor de Deus."
Para contextualizar, o vídeo faz uma viagem no tempo voltando para o momento da revelação da gravidez, onde a mãe presenteia o avô com a notícia da chegada de seu neto, criando o vínculo especial antes mesmo do nascimento da criança.
Cenas genuínas de afeto familiar que viralizaram nas redes sociais.