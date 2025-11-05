05 de novembro de 2025
MACABRO

Médica é presa por mandar matar farmacêutica para ficar com filha

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução

A Polícia Civil de Minas Gerais, em conjunto com a Polícia Civil de Goiás, prendeu nesta quarta-feira (5) três pessoas suspeitas de envolvimento no assassinato de uma farmacêutica em Uberlândia (MG), em 2020. Entre as presas está a médica neurologista Cláudia Soares Alves, já conhecida por um outro caso: o rapto de um bebê em um hospital anos antes.

Segundo as investigações, a médica teria mandado matar a vítima para poder assumir a filha que ela tinha com o ex-marido — um crime que, de acordo com a polícia, foi minuciosamente planejado.

Execução em plena luz do dia

A farmacêutica foi assassinada quando chegava ao trabalho em uma farmácia de Uberlândia.

De acordo com a Polícia Civil, um homem se aproximou, entregou uma carta e logo em seguida disparou várias vezes, fugindo logo após o crime.
A vítima morreu ainda no local.

Crime passional e trama de vingança

A motivação seria passional. Cláudia mantinha um relacionamento com o ex-marido da vítima, com quem chegou a se casar após a separação do casal.

O casamento, no entanto, durou apenas dois meses. O homem relatou à polícia que decidiu se separar ao notar comportamentos desequilibrados e sinais de transtorno de personalidade na médica — além de uma fixação pela filha que ele teve com a farmacêutica assassinada.

Conforme os investigadores, após o fim do relacionamento, a médica teria planejado o assassinato para retomar o casamento e assumir o papel de mãe da criança.

Prisões e investigação

As prisões ocorreram em Itumbiara (GO), cidade onde Cláudia estava morando. Outros dois suspeitos — um homem e uma mulher — também foram detidos por participação direta no crime.


A Polícia Civil de Minas Gerais informou que o caso segue sob investigação e que os presos serão transferidos para Uberlândia, onde ocorreu o assassinato.

