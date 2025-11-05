A Polícia Civil de Minas Gerais, em conjunto com a Polícia Civil de Goiás, prendeu nesta quarta-feira (5) três pessoas suspeitas de envolvimento no assassinato de uma farmacêutica em Uberlândia (MG), em 2020. Entre as presas está a médica neurologista Cláudia Soares Alves, já conhecida por um outro caso: o rapto de um bebê em um hospital anos antes.

Segundo as investigações, a médica teria mandado matar a vítima para poder assumir a filha que ela tinha com o ex-marido — um crime que, de acordo com a polícia, foi minuciosamente planejado.

Execução em plena luz do dia