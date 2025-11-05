Um crime brutal chocou os moradores de Aparecida do Taboado (MS) na noite desta terça-feira (4). Um jovem de 18 anos é suspeito de matar a própria mãe a facadas, com a ajuda de um amigo de 20 anos, dentro da casa onde moravam, no bairro Jardim Redentora, a 431 km de Campo Grande.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a Polícia Militar, o próprio amigo do rapaz acionou os policiais, afirmando que a mulher teria sido atingida por um golpe no pescoço ao sair para atender ao portão. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, a vítima já estava sem vida dentro da residência.
Os dois jovens — o filho e o amigo — foram encontrados sentados na calçada da casa quando os policiais chegaram.
Durante a perícia, os agentes localizaram uma camiseta azul com manchas de sangue no quarto onde eles dormiam. A faca usada no crime foi encontrada escondida sob o banco de uma motocicleta na área externa do imóvel.
O material foi recolhido para análise pericial, e o caso foi registrado como feminicídio qualificado.
Filhos e amigo negam envolvimento
Mesmo com as evidências encontradas, os dois suspeitos negam participação no assassinato.
O jovem de 18 anos, entretanto, é apontado pela Polícia Civil como o principal autor do crime. Ambos foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia local.
A motivação do crime ainda está sendo investigada. O caso segue sob responsabilidade da Delegacia de Aparecida do Taboado.