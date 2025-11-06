Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por maus-tratos contra os três filhos, incluindo uma recém-nascida, na tarde de terça-feira (4), em Jacareí. O caso aconteceu em uma residência na Vila Vilma e foi atendido pela Polícia Militar, após denúncia de que a família estaria sendo mantida em cárcere privado.
Quando os agentes chegaram, encontraram as crianças em condições degradantes, com sinais de desnutrição, falta de higiene e roupas rasgadas, uma delas estava completamente nua. O imóvel apresentava acúmulo de lixo e fezes, além de falta de alimentos.
Durante a abordagem, o pai afirmou estar desempregado, mas foi encontrado deitado, jogando no celular, sem demonstrar preocupação com os filhos. Ele foi preso em flagrante e autuado por maus-tratos, conforme o artigo 136 do Código Penal.
Mãe fugiu.
De acordo com o Conselho Tutelar de Jacareí, a mãe das crianças desapareceu pouco antes da chegada dos profissionais ao local. “Acho que a mãe sabia que ficaria presa também”, afirmou o conselheiro Benedito Alexandre de Morais, que atendeu rapidamente a ocorrência.
O conselheiro relatou ter encontrado as crianças “em estado lastimável, sujas e sem alimentação”.
“De imediato, levei as três para o acolhimento, onde receberam os primeiros socorros, banho, alimentação e atendimento médico. Depois foram encaminhadas para exame no IML, a pedido do delegado”, completou.
Acolhimento.
Os exames de corpo de delito realizados no Instituto Médico Legal constataram lesões compatíveis com agressões físicas. As crianças foram encaminhadas a um abrigo institucional por determinação do Conselho Tutelar.
A Perícia Técnica também esteve na casa para avaliar as condições insalubres do ambiente e recolher provas. Um celular foi apreendido e pode auxiliar nas investigações.
A autoridade policial destacou que as evidências demonstram omissão grave e risco à vida e à saúde das vítimas, caracterizando conduta incompatível com o dever parental.
Com base na nova legislação, que eleva a pena e impede o pagamento de fiança, o pai foi conduzido ao Centro de Triagem do 1º Distrito Policial de Jacareí, onde permanece à disposição da Justiça.
A Polícia Civil e o Conselho Tutelar seguem buscando informações sobre o paradeiro da mãe.