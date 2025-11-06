Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por maus-tratos contra os três filhos, incluindo uma recém-nascida, na tarde de terça-feira (4), em Jacareí. O caso aconteceu em uma residência na Vila Vilma e foi atendido pela Polícia Militar, após denúncia de que a família estaria sendo mantida em cárcere privado.

Quando os agentes chegaram, encontraram as crianças em condições degradantes, com sinais de desnutrição, falta de higiene e roupas rasgadas, uma delas estava completamente nua. O imóvel apresentava acúmulo de lixo e fezes, além de falta de alimentos.

Durante a abordagem, o pai afirmou estar desempregado, mas foi encontrado deitado, jogando no celular, sem demonstrar preocupação com os filhos. Ele foi preso em flagrante e autuado por maus-tratos, conforme o artigo 136 do Código Penal.