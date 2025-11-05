05 de novembro de 2025
FLAGRANTE

Jovem é preso com maconha, cocaína e dry na zona sul de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões da PM no bairro Parque Dom Pedro I
Drogas foram apreendidas e um homem de 28 anos foi preso por tráfico na tarde de quarta-feira (4), na zona sul de São José dos Campos.

Policiais militares do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) patrulhavam o bairro Parque Dom Pedro 1º quando visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita em uma viela já conhecida pelo tráfico de drogas.

Na abordagem, um dos indivíduos foi liberado, pois nada de ilícito foi encontrado com ele. O outro portava drogas, dinheiro e anotações do tráfico em uma bolsa e confessou as práticas criminosas.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, permanecendo preso por tráfico de drogas.

Entre as apreensões da ação estão: 20 pinos de cocaína, 15 buchas de maconha, 16 porções de dry (substância análoga à maconha), R$ 19 em espécie e um aparelho celular.

