Drogas foram apreendidas e um homem de 28 anos foi preso por tráfico na tarde de quarta-feira (4), na zona sul de São José dos Campos.

Policiais militares do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) patrulhavam o bairro Parque Dom Pedro 1º quando visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita em uma viela já conhecida pelo tráfico de drogas.

