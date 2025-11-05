Uma empresária de 44 anos do Vale do Paraíba vem sendo perseguida por um ex-namorado que publica fotos íntimas dela em perfis falsos nas redes sociais e ainda marca páginas pornográficas.

As publicações também atingem a filha da vítima, uma sobrinha dela e o atual marido, que sofrem com as práticas do ex-namorado, que se tornou um stalker, um perseguidor obsessivo que invade a privacidade dela de forma insistente e ameaçadora. As denúncias já foram feitas à Polícia Civil e à Justiça.