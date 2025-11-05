Uma empresária de 44 anos do Vale do Paraíba vem sendo perseguida por um ex-namorado que publica fotos íntimas dela em perfis falsos nas redes sociais e ainda marca páginas pornográficas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As publicações também atingem a filha da vítima, uma sobrinha dela e o atual marido, que sofrem com as práticas do ex-namorado, que se tornou um stalker, um perseguidor obsessivo que invade a privacidade dela de forma insistente e ameaçadora. As denúncias já foram feitas à Polícia Civil e à Justiça.
No último mês, a empresária obteve uma medida protetiva de urgência contra o ex-namorado, que tem 45 anos. A denúncia aponta que ele publicou imagens da empresária e da sobrinha dela, marcando perfis de conteúdo adulto, em um perfil falso da vítima. Ele também mandou mensagens para o celular da filha da mulher, bem como ao atual marido dela.
A empresária disse que teme por sua integridade física, psicológica e pela segurança de seus familiares, razão pela qual pediu a concessão de medidas protetivas de urgência.
O ex-namorado não pode se aproximar a menos de 200 metros da empresária e de seus familiares, sob pena de ser preso em flagrante.
Ele também foi intimado a parar de divulgar ou compartilhar na internet e redes sociais vídeos, fotos ou arquivos que contenham imagens íntimas da vítima, sob pena de multa diária de R$ 2 mil, além de responder criminalmente.
As medidas protetivas foram decretadas em 23 de outubro e valem por um ano, podendo ser prorrogadas por mais tempo.
Mesmo com as medidas protetivas, o ex-namorado continuou sua perseguição à empresária por meio das redes sociais, o que a levou a registrar um novo boletim de ocorrência em 29 de outubro.
Perseguição.
Segundo ela, as ações do ex causam danos e transtornos reais à vida dela. A empresária disse que perdeu trabalho devido aos ataques perpetrados pelo homem.
Além disso, fotos íntimas e pessoais dela foram postadas em redes sociais vinculadas a sites de prostituição. Imagens também aparecem em perfis falsos com conteúdo explícito e pornográfico. Ela recebeu dezenas de contatos de homens após o número de celular dela ter sido postado em um site de prostituição.
A empresária contou que o ex envia fotos e vídeos dele tendo relações sexuais com outras mulheres, com mensagens ofensivas e ameaçadoras. “Sabe o que acontece... Você não sabe a hora, onde e quando vai acontecer! Mas vai acontecer... Seu inimigo até o fim”, diz uma das mensagens.
“Faz 10 anos que terminamos um relacionamento e, desde então, nunca tive paz. O indivíduo faz ameaças, já foi na porta da casa dos meus pais, mas o pior está sendo a chantagem que ele faz com fotos íntimas e pessoais minhas e de pessoas próximas a mim”, diz trecho de um boletim de ocorrência registrado pela empresária em 20 de setembro deste ano, na Delegacia da Mulher Online.
Preso.
O ex-namorado já foi preso e abandonou o cumprimento de pena no regime aberto, com execução determinada pelo Deecrim (Departamento Estadual de Execução Criminal) da 9ª RAJ (Região Administrativa Judiciária), que tem sede em São José dos Campos. Há um mandado de recaptura contra ele, expedido em 3 de setembro de 2025.
Também pesa contra o homem um caso de suposta tentativa de abuso sexual ou estupro de uma menina de 13 anos na região. Na ocasião, parentes da vítima divulgaram a foto dele nas redes sociais.
A empresária chegou a pedir medidas protetivas pela primeira vez contra o ex na Justiça, em setembro de 2020, que foram concedidas em caráter de urgência. Porém, a vida dela segue sendo transtornada e ameaçada pelo ex.
Chantagem.
A empresária contou a OVALE que o relacionamento durou dois anos e após o término, há cerca de 10 anos, o ex-namorado começou a persegui-la, a princípio fisicamente e depois por meio de chantagens com fotos íntimas dela.
“Quando cortei qualquer possibilidade de comunicação, ele começou a postar fotos minhas em sites de prostituição, a colocar meu número de telefone em sites de prostituição e até já colocou o número da minha mãe e da minha filha”, disse ela. “Eu recebia de 50 a 70 ligações de homens desses sites”.
Em seguida, segundo ela, o ex clonou o telefone dela para criar perfis falsos em redes sociais para ter acesso a pessoas que fazem parte de grupos de swing e prostituição.
“Já denunciei muitas vezes o perfil no Instagram, relatei o que estava acontecendo, vinculei com os boletins e não tiram o perfil. Isso já me prejudicou muito e continua me prejudicando profissionalmente, emocionalmente e moralmente. Sou casada, tenho minha família, filha, trabalho e me sinto acuada e exposta perante a isso”, desabafou.
A empresária disse que recebeu mensagens de outras mulheres narrando problemas semelhantes com o mesmo homem, além de informações sobre importunações que ele teria feito em adolescentes.
“Ele tem antecedentes criminais e está com mandato de prisão por outros crimes, mas não localizam a residência dele. Ele está escondido.”
Além disso, ainda de acordo com o relato da empresária, o ex fez um grupo em aplicativo de mensagens e colocou a foto de um homem morto dentro de um carro, relacionando o crime a ela.
“Esse grupo chegou ao Deic de Taubaté e fui chamada para prestar esclarecimento, e depois descobriram quem foi o autor do caso. Eles deram retorno de que não tive nada a ver com isso. Mas ele colocou número da minha filha e mãe e tive que trocar os telefones”, afirmou.
A empresária contou que chegou a morar fora do país por um tempo, retornando ao Brasil neste ano. Assim que ela chegou, o ex tentou um novo contato com ela, recomeçando as postagens na internet de fotos dela e de familiares, incluindo a do atual marido dela. Eles eram marcados em sites de prostituição e casas de swing, como se participassem de ambos. “Não é verdade. Ele usa isso para ter acesso aos grupos e faz perfil fake com as minhas fotos. Já pedi para derrubar, mas não derrubam”, lamentou.
Segundo ele, o ex chegou a ser preso em São José dos Campos após ser identificado pelo sistema de câmeras da cidade, perto da rodoviária. Após abandonar o cumprimento do regime aberto, no entanto, ele está novamente foragido.
“Fico coagida de não saber o que ele está fazendo. Tenho medo. Não é normal. Minha vida virou um inferno”, finalizou a empresária.