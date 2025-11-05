A Uber deu início a um projeto-piloto de uma nova funcionalidade que visa aprimorar o conforto e a segurança, permitindo que mulheres e pessoas não binárias solicitem viagens com motoristas mulheres.

A fase de testes está sendo implementada em sete cidades brasileiras: Piracicaba, Uberlândia, Curitiba, Campinas, São José dos Campos, Ribeirão Preto e Campo Grande.

