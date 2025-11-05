A Uber deu início a um projeto-piloto de uma nova funcionalidade que visa aprimorar o conforto e a segurança, permitindo que mulheres e pessoas não binárias solicitem viagens com motoristas mulheres.
A fase de testes está sendo implementada em sete cidades brasileiras: Piracicaba, Uberlândia, Curitiba, Campinas, São José dos Campos, Ribeirão Preto e Campo Grande.
Esta nova opção oferece a possibilidade de selecionar motoristas mulheres com um agendamento prévio de 30 minutos antes da viagem. Além disso, as usuárias podem configurar uma preferência para serem atendidas prioritariamente por motoristas do gênero feminino. O atendimento buscará seguir essa preferência, mas se não houver disponibilidade, a solicitação será automaticamente redistribuída a todos os motoristas parceiros.
Segundo dados da empresa, a novidade se justifica pela proporção de motoristas parceiras mulheres que cresceu 160% nos últimos anos, alcançando 8% do total no Brasil.
O feedback das motoristas e usuárias será coletado via aplicativo, sendo fundamental para o aprimoramento do serviço e uma futura expansão em nível nacional.