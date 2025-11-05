05 de novembro de 2025
MANDADO EM ABERTO

Procurado por roubo é preso pela PM na zona norte de São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Em ação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) na quarta-feira (5), um homem procurado pela justiça pelo crime de roubo foi preso em São José dos Campos.

Ele foi abordado na rua Manoel Oliveira Silva, no bairro Santana, zona norte da cidade.

Após consulta, constatou-se um mandado de prisão em aberto por roubo.

O homem foi conduzido ao Plantão Permanente de São José dos Campos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

