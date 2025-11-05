Em ação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) na quarta-feira (5), um homem procurado pela justiça pelo crime de roubo foi preso em São José dos Campos.

Ele foi abordado na rua Manoel Oliveira Silva, no bairro Santana, zona norte da cidade.

