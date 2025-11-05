Um homem de 30 anos foi morto a tiros dentro de uma residência na Vila São Crispim, em Cruzeiro, na madrugada desta quarta-feira (5). A Polícia Militar foi acionada via Copom (Centro de Operações) após denúncia de disparos de arma de fogo. Ao entrar no imóvel, encontrou a vítima caída sobre a cama, com ferimentos compatíveis com tiros. O caso foi registrado como homicídio.

Imagens de uma câmera de segurança de um imóvel em frente ao local apontam que uma motocicleta — que aparenta ser Honda Bros vermelha — chegou com dois ocupantes; um deles desceu e entrou na casa onde a vítima seria encontrada logo depois. A dupla é tratada como suspeita. A Polícia Civil acionou o COI para ampliar o rastreamento de imagens e identificar placa e rota.