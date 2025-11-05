Um homem de 30 anos foi morto a tiros dentro de uma residência na Vila São Crispim, em Cruzeiro, na madrugada desta quarta-feira (5). A Polícia Militar foi acionada via Copom (Centro de Operações) após denúncia de disparos de arma de fogo. Ao entrar no imóvel, encontrou a vítima caída sobre a cama, com ferimentos compatíveis com tiros. O caso foi registrado como homicídio.
Imagens de uma câmera de segurança de um imóvel em frente ao local apontam que uma motocicleta — que aparenta ser Honda Bros vermelha — chegou com dois ocupantes; um deles desceu e entrou na casa onde a vítima seria encontrada logo depois. A dupla é tratada como suspeita. A Polícia Civil acionou o COI para ampliar o rastreamento de imagens e identificar placa e rota.
Dentro do imóvel, os peritos localizaram pinos plásticos (comumente usados para embalar cocaína), o que pode indicar ambiente de consumo/negociação de entorpecentes — a confirmação depende de laudo pericial.
Também foi recolhido um celular Samsung azul. A cena foi submetida à perícia.
Em oitiva, uma testemunha relatou que, no sábado anterior, a vítima havia comentado que estava sendo ameaçada por um homem, em razão de uma dívida de cerca de R$ 32 mil, ligada a drogas.
A mesma fonte citou que a moto desse suspeito seria vermelha ou cinza e chegou a informar uma possível senha do aparelho da vítima para facilitar a extração de dados, mediante autorização judicial. Esses elementos são preliminares e serão confrontados com laudos, imagens e novas oitivas.
Na via, em frente à residência, havia um Fiat Siena, registrado em nome de uma mulher. A filha dela disse ter mantido breve relacionamento com a vítima e que foi ao local ao saber do ocorrido, mas, ao perceber a presença policial, se afastou por medo. Ela foi localizada e ouvida pela equipe. Outra mulher também prestou informações relevantes à investigação.