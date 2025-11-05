Um acidente ocorrido na tarde desta terça-feira (4) na Avenida Lucas Nogueira, em Jacareí, mobilizou equipes de resgate após um carro invadir a pista contrária e atingir outro veículo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações preliminares, o motorista de um Fiat Siena, que seguia do centro em direção a um bairro da cidade, teria passado mal devido a um pico de pressão. Sem controle do veículo, ele cruzou a via e colidiu contra um Chevrolet Onix, onde estava uma família.