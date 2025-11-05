Um acidente ocorrido na tarde desta terça-feira (4) na Avenida Lucas Nogueira, em Jacareí, mobilizou equipes de resgate após um carro invadir a pista contrária e atingir outro veículo.
De acordo com informações preliminares, o motorista de um Fiat Siena, que seguia do centro em direção a um bairro da cidade, teria passado mal devido a um pico de pressão. Sem controle do veículo, ele cruzou a via e colidiu contra um Chevrolet Onix, onde estava uma família.
O motorista do Siena foi socorrido e encaminhado a um hospital da cidade. Já no Onix, uma mulher ficou ferida e foi levada à Santa Casa de Jacareí para atendimento médico. Os demais ocupantes não tiveram ferimentos graves.
A Polícia Militar e agentes de trânsito estiveram no local para controlar o tráfego, que ficou parcialmente interditado durante o atendimento da ocorrência.
As causas do mal súbito serão investigadas, e o estado de saúde atualizado das vítimas ainda não foi informado.