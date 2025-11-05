Um carro capotou na manhã desta quarta-feira (5) na avenida Bacabal, em frente ao McDonald’s, na zona sul de São José dos Campos. O acidente chamou a atenção de motoristas e pedestres que passavam pelo local.
Segundo informações preliminares, as causas do capotamento ainda não foram divulgadas. Equipes do resgate e da Secretaria de Mobilidade Urbana foram acionadas e permanecem no local prestando atendimento e controlando o tráfego, que apresenta lentidão em ambos os sentidos.
Testemunhas relataram que o veículo ficou destruído após a capotagem. A presença de curiosos também chamou a atenção e exigiu a atuação dos agentes de trânsito para garantir a segurança na área.
Ainda não há informações sobre vítimas ou o estado de saúde do motorista. A perícia deve apurar as causas do acidente.