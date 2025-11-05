05 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

URGENTE: Carro capota em avenida na zona sul de São José; VÍDEO

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Acidente na avenida Bacabal
Acidente na avenida Bacabal

Um carro capotou na manhã desta quarta-feira (5) na avenida Bacabal, em frente ao McDonald’s, na zona sul de São José dos Campos. O acidente chamou a atenção de motoristas e pedestres que passavam pelo local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações preliminares, as causas do capotamento ainda não foram divulgadas. Equipes do resgate e da Secretaria de Mobilidade Urbana foram acionadas e permanecem no local prestando atendimento e controlando o tráfego, que apresenta lentidão em ambos os sentidos.

Testemunhas relataram que o veículo ficou destruído após a capotagem. A presença de curiosos também chamou a atenção e exigiu a atuação dos agentes de trânsito para garantir a segurança na área.

Ainda não há informações sobre vítimas ou o estado de saúde do motorista. A perícia deve apurar as causas do acidente.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários