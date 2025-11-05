05 de novembro de 2025
AVES SILVESTRES

Pica-pau é devolvido à natureza após resgate pela PRF

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Pica-pau encontrado ferido pela PRF foi reabilitado e devolvido à natureza
Pica-pau encontrado ferido pela PRF foi reabilitado e devolvido à natureza

Um pica-pau-verde-barrado (Colaptes melanochloros) foi devolvido à natureza na manhã de terça-feira (4). A ave foi resgatada ferida pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) próxima à base em Caçapava e recebeu tratamento especializado.

O pássaro foi encontrado em Caçapava durante patrulhamento da equipe. O CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres) foi acionado e recebeu o animal para o tratamento.

A espécie, nativa da região Sudeste do Brasil, foi reintegrada, já totalmente recuperada, próxima à área onde foi resgatada.

