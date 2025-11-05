Um pica-pau-verde-barrado (Colaptes melanochloros) foi devolvido à natureza na manhã de terça-feira (4). A ave foi resgatada ferida pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) próxima à base em Caçapava e recebeu tratamento especializado.

O pássaro foi encontrado em Caçapava durante patrulhamento da equipe. O CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres) foi acionado e recebeu o animal para o tratamento.