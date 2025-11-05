Pela primeira vez no país, 200 escrivães da Polícia Civil de São Paulo, que estão em formação, participaram de um treinamento voltado ao combate de crimes cometidos no ambiente virtual.

“É um crime que, infelizmente, tende aumentar em todo o país. Por isso, vocês precisam estar preparados e ambientados com as ferramentas para adotar as providências cabíveis que a Justiça e a lei determinam”, disse o delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian.