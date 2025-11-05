Dois homens foram presos e drogas foram apreendidas em Cruzeiro na noite de terça-feira (4).

Policiais Militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), em patrulhamento pelo bairro Itagaçaba, receberam a denúncia de que os homens estariam em prática de tráfico de drogas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp