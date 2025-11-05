05 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

PM apreende dois tijolos de maconha em Cruzeiro; 2 são presos

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Maconha apreendida em Cruzeiro
Maconha apreendida em Cruzeiro

Dois homens foram presos e drogas foram apreendidas em Cruzeiro na noite de terça-feira (4).

Policiais Militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), em patrulhamento pelo bairro Itagaçaba, receberam a denúncia de que os homens estariam em prática de tráfico de drogas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Eles foram abordados e portavam dois tijolos de maconha.

A droga foi apreendida e os homens foram conduzidos ao Plantão da Seccional, onde permaneceram presos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários