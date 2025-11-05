Um adolescente foi apreendido em São José dos Campos portando um celular furtado. A ação ocorreu na madrugada desta quarta-feira (5), por volta das 0h30, na avenida Jorge Zarur, no bairro Jardim Apolo 2.

Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram três pessoas que estavam em bicicletas pela avenida.

