Um adolescente foi apreendido em São José dos Campos portando um celular furtado. A ação ocorreu na madrugada desta quarta-feira (5), por volta das 0h30, na avenida Jorge Zarur, no bairro Jardim Apolo 2.
Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram três pessoas que estavam em bicicletas pela avenida.
Em consulta via Copom (Centro de Operações Policiais Militares), constatou-se que um dos celulares, em posse de um adolescente, tinha queixa de furto registrada na cidade de Embu das Artes, na terça-feira (4).
Nada de ilícito foi encontrado com os demais. Eles foram liberados e o adolescente e o aparelho foram encaminhados ao CPJ (Centro de Polícia Judiciária), permanecendo o adolescente à disposição da Justiça.