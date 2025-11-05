Um pai foi preso em flagrante por maus-tratos contra três filhos, incluindo uma recém-nascida. O caso aconteceu em Jacareí. As crianças, sendo uma bebê, uma menina de 3 anos e um menino de 6 anos, foram acolhidas pelo Conselho Tutelar.

A ocorrência foi atendida por policiais militares na tarde dessa terça-feira (4), após denúncia de que a mulher e as crianças eram mantidas em cárcere privado. Eles encontraram as crianças em visível estado de abandono e desnutrição, com falta de higiene, roupas sujas e rasgadas. Uma delas estava completamente nua.