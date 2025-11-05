Um pai foi preso em flagrante por maus-tratos contra três filhos, incluindo uma recém-nascida. O caso aconteceu em Jacareí. As crianças, sendo uma bebê, uma menina de 3 anos e um menino de 6 anos, foram acolhidas pelo Conselho Tutelar.
A ocorrência foi atendida por policiais militares na tarde dessa terça-feira (4), após denúncia de que a mulher e as crianças eram mantidas em cárcere privado. Eles encontraram as crianças em visível estado de abandono e desnutrição, com falta de higiene, roupas sujas e rasgadas. Uma delas estava completamente nua.
O imóvel apresentava condições insalubres, com acúmulo de lixo e fezes e ausência de alimentos. O pai, de 28 anos, foi autuado pelo crime de maus-tratos, sendo preso em flagrante. As crianças foram acolhidas pelo Conselho Tutelar.
A ação ocorreu em uma residência localizada na Vila Vilma, em Jacareí. O atendimento foi registrado no plantão da Delegacia Seccional de Jacareí e o indiciado foi encaminhado ao 1º DP (Centro de Triagem).
Flagrante.
Após denúncia informando possível cárcere privado e maus-tratos, a equipe da Polícia Militar bateu à porta do imóvel e foi atendida pelo pai. As crianças saíram em seguida, revelando o estado de abandono. Vizinhos relataram que vinham oferecendo água e comida às vítimas devido à fome constante.
Segundo o registro, o pai disse estar desempregado, mas foi encontrado deitado, jogando no celular, sem demonstrar preocupação com os filhos.
Foi requisitada perícia técnica no interior da residência para atestar a insalubridade. Exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal) nas crianças constatou sinais de lesões compatíveis com agressões.
O Conselho Tutelar compareceu e determinou o encaminhamento imediato das crianças para abrigo institucional.
A autoridade policial consignou que as evidências apontam para a prática de maus-tratos, com exposição da vida e da saúde das vítimas ao perigo por omissão nos cuidados indispensáveis à subsistência, higiene e segurança — conduta incompatível com o dever parental.
O flagrante foi fundamentado em razão de o autor ter sido surpreendido em pleno cometimento da infração e imediatamente após. A autoridade também registrou que, com a alteração legislativa que elevou a pena máxima do crime, não cabe fiança pela autoridade policial.
Foi apreendido na residência um aparelho celular, que pode auxiliar na produção de prova e na eventual responsabilização.
Após a formalização do flagrante, o pai foi encaminhado ao Centro de Triagem do 1º DP de Jacareí, onde permanece à disposição da Justiça.