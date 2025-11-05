05 de novembro de 2025
MANDADO EM ABERTO

Procurado por estupro é preso em Cruzeiro

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: < 1 min
Após denúncia anônima, um homem acusado de estupro foi preso em Cruzeiro, na tarde de terça-feira (4).

A ação ocorreu no bairro Várzea Alegre, onde policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram o suspeito e constataram o mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável.

Ele foi conduzido à delegacia seccional de Cruzeiro, onde permaneceu preso.

