Após denúncia anônima, um homem acusado de estupro foi preso em Cruzeiro, na tarde de terça-feira (4).

A ação ocorreu no bairro Várzea Alegre, onde policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram o suspeito e constataram o mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável.

