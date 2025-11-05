A Polícia Civil prendeu Jacinto Luciano dos Santos Adolfo, de 58 anos, que era procurado pelo crime de feminicídio contra a companheira R.L.A., ocorrido no dia 3 de novembro, na cidade de Santos. A captura aconteceu por volta das 22h20 desta terça-feira (4), na Pousada Dallas, no centro de Lorena.
Segundo o boletim de ocorrência, o homem foi localizado e preso em flagrante por uma equipe da Polícia Civil, sob comando do policial Lúcio Laborinha Junior. Contra ele havia um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça de Santos, com validade de 30 dias.
De acordo com o relatório anexado à decisão judicial, o corpo da vítima foi encontrado em decúbito dorsal, com ferimento no lado esquerdo do rosto, possivelmente causado por arma branca, e sangramento no ouvido esquerdo. O óbito foi constatado ainda no local.
A juíza Thais Caroline Brecht Esteves, da Vara Criminal de Santos, decretou a prisão. A magistrada considerou a medida imprescindível para as investigações, incluindo a identificação de eventuais comparsas, apreensão da arma e recuperação de bens furtados.
A prisão foi formalizada às 23h27 na Delegacia de Polícia de Lorena, responsável pela lavratura do boletim.
Após a captura, foi emitida guia de encaminhamento ao IML (Instituto Médico Legal) para exames de praxe. A equipe policial ainda tentou contato com os filhos do detido, identificados como Samanta e Pablo, mas não obteve retorno.
O caso foi registrado como “captura de procurado”, e o investigado permanece à disposição da Justiça.