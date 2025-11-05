A Polícia Civil prendeu Jacinto Luciano dos Santos Adolfo, de 58 anos, que era procurado pelo crime de feminicídio contra a companheira R.L.A., ocorrido no dia 3 de novembro, na cidade de Santos. A captura aconteceu por volta das 22h20 desta terça-feira (4), na Pousada Dallas, no centro de Lorena.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, o homem foi localizado e preso em flagrante por uma equipe da Polícia Civil, sob comando do policial Lúcio Laborinha Junior. Contra ele havia um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça de Santos, com validade de 30 dias.