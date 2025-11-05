A GCM (Guarda Civil Municipal) de Taubaté, por meio da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) e do Gtam (Grupamento Tático com Apoio de Motocicletas), realizou ações no último fim de semana que resultaram em três prisões e na apreensão de um adolescente por suspeita de tráfico de drogas nos bairros Jardim Canuto Borges e Jardim Mourisco.

No sábado (1º), no Jardim Canuto Borges, a GCM abordou dois indivíduos em atitude suspeita na praça Miguel Luiz. Eles tentaram fugir para uma área de mata com sacolas, mas foram detidos.

Com a dupla, foram apreendidas centenas de porções de drogas prontas para venda, incluindo 315 pedras de crack, 24 papelotes de maconha, 42 potes de "flor" (maconha), 139 pinos e 32 papelotes de cocaína, além de porções de "melado" e "dry", dinheiro e celulares. Os dois foram presos em flagrante.