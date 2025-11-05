05 de novembro de 2025
TRÁFICO DE DROGAS

GCM apreende 315 pedras de crack e outras drogas; 3 são presos

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
A GCM (Guarda Civil Municipal) de Taubaté, por meio da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) e do Gtam (Grupamento Tático com Apoio de Motocicletas), realizou  ações no último fim de semana que resultaram em três prisões e na apreensão de um adolescente por suspeita de tráfico de drogas nos bairros Jardim Canuto Borges e Jardim Mourisco.

No sábado (1º), no Jardim Canuto Borges, a GCM abordou dois indivíduos em atitude suspeita na praça Miguel Luiz. Eles tentaram fugir para uma área de mata com sacolas, mas foram detidos.

Com a dupla, foram apreendidas centenas de porções de drogas prontas para venda, incluindo 315 pedras de crack, 24 papelotes de maconha, 42 potes de "flor" (maconha), 139 pinos e 32 papelotes de cocaína, além de porções de "melado" e "dry", dinheiro e celulares. Os dois foram presos em flagrante.

No domingo (2), no Jardim Mourisco, a equipe do GTAM abordou dois suspeitos (um jovem de 19 anos e um adolescente de 16) que saíam de uma residência. O mais velho tentou fugir entrando no imóvel, mas foi alcançado e com ele foram encontrados celular, dinheiro em notas trocadas e uma sacola com 53 pinos de cocaína e outra porção da mesma substância.

Com o adolescente, foram localizados 13 pinos de cocaína.

Eles confirmaram que o adolescente estava buscando drogas para venda. Ambos foram encaminhados à delegacia.

