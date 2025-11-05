Um menino de 3 anos morreu atropelado por um ônibus em Ubatuba. A Polícia Civil trata caso como fatalidade. O acidente aconteceu na rua Manoel Soares da Silva (Praia do Itamambuca), no início da noite dessa terça-feira (4).

Segundo o boletim de ocorrência, o ônibus parou para embarque e desembarque. Ao retomar a marcha, o condutor ouviu gritos, imobilizou o veículo e desceu. Havia agitação popular no local.