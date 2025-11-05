Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem por falta de pagamento de pensão alimentícia em São José dos Campos, na terça-feira (4), por volta das 13h30.
O suspeito, que conduzia um veículo Hyundai HB20 preto, foi avistado pela equipe na rua Julieta Damasceno Claro.
Ao perceber a viatura, ele realizou uma manobra brusca, adentrando rapidamente a rua Misael Marçal, onde foi abordado.
Em consulta aos dados, constatou-se mandado de prisão em aberto em seu desfavor. Ele foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária). O delegado de plantão elaborou o boletim de ocorrência de natureza “captura de procurado” e o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.