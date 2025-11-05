05 de novembro de 2025
Devedor de pensão tenta fugir, mas é preso por PM em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem tentou fugir, mas foi capturado e preso por policiais militares do 1º BPM-I
Homem tentou fugir, mas foi capturado e preso por policiais militares do 1º BPM-I

Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem por falta de pagamento de pensão alimentícia em São José dos Campos, na terça-feira (4), por volta das 13h30.

O suspeito, que conduzia um veículo Hyundai HB20 preto, foi avistado pela equipe na rua Julieta Damasceno Claro.

Ao perceber a viatura, ele realizou uma manobra brusca, adentrando rapidamente a rua Misael Marçal, onde foi abordado.

Em consulta aos dados, constatou-se mandado de prisão em aberto em seu desfavor. Ele foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária). O delegado de plantão elaborou o boletim de ocorrência de natureza “captura de procurado” e o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

