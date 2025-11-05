Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem por falta de pagamento de pensão alimentícia em São José dos Campos, na terça-feira (4), por volta das 13h30.

O suspeito, que conduzia um veículo Hyundai HB20 preto, foi avistado pela equipe na rua Julieta Damasceno Claro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp