Seis áreas de risco em Campos do Jordão receberão sirenes de alerta, que serão acionadas em situação de risco iminente. A iniciativa faz parte do preparo da cidade para a temporada de chuvas intensas durante o verão.

A cidade já está sob monitoramento da Defesa Civil, com foco em bairros como Britador, Vila Santo Antônio, Vila Albertina, Pica-pau, Vila Paulista Popular e Monte Carlo, que são considerados áreas de risco de deslizamento de terra e, por isso, receberão sirenes de alerta à população quando for necessário deixar o local.

