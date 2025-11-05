05 de novembro de 2025
CHUVAS DE VERÃO

Áreas de risco recebem sirenes de alerta em Campos do Jordão

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura Municipal de Campos do Jordão
Sirene de alerta em Campos do Jordão
Sirene de alerta em Campos do Jordão

Seis áreas de risco em Campos do Jordão receberão sirenes de alerta, que serão acionadas em situação de risco iminente. A iniciativa faz parte do preparo da cidade para a temporada de chuvas intensas durante o verão.

A cidade já está sob monitoramento da Defesa Civil, com foco em bairros como Britador, Vila Santo Antônio, Vila Albertina, Pica-pau, Vila Paulista Popular e Monte Carlo, que são considerados áreas de risco de deslizamento de terra e, por isso, receberão sirenes de alerta à população quando for necessário deixar o local.

O dispositivo atende a uma recomendação do Ministério Público para informar a população.

A Prefeitura realizará simulados para que a população seja instruída sobre os eventuais alertas.

Comentários

