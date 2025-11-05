Penúltima Superlua do ano poderá ser observada hoje a olho nu. No fenômeno, o satélite parece maior e mais brilhante. A última ocorrência do ano será em 4 de dezembro.
O evento é caracterizado pela coincidência da Lua Cheia com o perigeu, ponto em que a Lua está em sua maior proximidade com a Terra durante sua órbita. A aproximação faz com que a Lua se pareça até 14% maior e 30% mais brilhante do que o registrado em uma Lua Cheia distante.
Será possível observá-la a olho nu em todo o território nacional, desde que não haja nuvens encobrindo.
O período mais adequado para visualização é durante as primeiras horas após o pôr do sol, quando a Lua surge no horizonte leste, aproximadamente às 18h45 em São Paulo, às 18h14 em Belém e às 17h28 no Recife, de acordo com o horário de Brasília.
Apesar da popularidade, o termo "Superlua" não é oficial. A denominação foi criada pelo astrólogo Richard Nolle em 1979 e foi incorporada pela divulgação científica.
A frequência do fenômeno varia anualmente.