Penúltima Superlua do ano poderá ser observada hoje a olho nu. No fenômeno, o satélite parece maior e mais brilhante. A última ocorrência do ano será em 4 de dezembro.

O evento é caracterizado pela coincidência da Lua Cheia com o perigeu, ponto em que a Lua está em sua maior proximidade com a Terra durante sua órbita. A aproximação faz com que a Lua se pareça até 14% maior e 30% mais brilhante do que o registrado em uma Lua Cheia distante.

