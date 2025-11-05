Uma mulher de 64 anos e a neta ficaram feridas após serem derrubadas por um carro em um estacionamento no Centro de Taubaté, na tarde de segunda-feira (3). O motorista, que não foi identificado, deixou o local sem prestar socorro.
De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu no estacionamento de uma farmácia na Avenida Marechal Deodoro.
A vítima contou que estava parada com a motocicleta na calçada, aguardando a neta subir no veículo, quando um carro deu marcha à ré e atingiu a lateral da moto, derrubando as duas.
Após o impacto, o motorista teria descido do veículo e ofendido a mulher, dizendo que “mulher é tudo chorona, qualquer coisa está reclamando”. Em seguida, ele voltou para o carro, permaneceu sentado e esperou que a motocicleta fosse retirada do local para deixar o estacionamento sem oferecer ajuda.
A vítima procurou atendimento médico no Hospital Regional de Taubaté, onde foi diagnosticada com queimadura na perna direita e escoriações no joelho esquerdo.
A Polícia Civil registrou o caso como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O motorista ainda não foi identificado e o veículo envolvido será periciado. A investigação segue sob responsabilidade da Polícia Civil de Taubaté.
* Com informações da rádio CBN Vale