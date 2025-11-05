Uma mulher de 64 anos e a neta ficaram feridas após serem derrubadas por um carro em um estacionamento no Centro de Taubaté, na tarde de segunda-feira (3). O motorista, que não foi identificado, deixou o local sem prestar socorro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu no estacionamento de uma farmácia na Avenida Marechal Deodoro.