Acusados de lavagem de dinheiro, extorsão e envolvimento com a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), 11 réus foram condenados pela Justiça de São José dos Campos. Entre os condenados há empresários que receberam penas superiores a 100 anos de prisão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Conhecido como Klebinho, Kleber Nunes Faria de Sousa foi condenado a 115 anos de prisão. Chamado de Fabianinho, Nestor Favian Hernandez Perez recebeu uma pena de 105 anos. De acordo com a acusação, a dupla comandava o esquema criminoso.