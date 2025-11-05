05 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
NO DIA SEGUINTE

Baep recupera Nissan furtado em Limeira durante ação em Caçapava

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Veículo apreendido pelo Baep em Caçapava
Veículo apreendido pelo Baep em Caçapava

Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) apreenderam um veículo adulterado e prenderam o condutor em Caçapava.

A ação ocorreu na terça-feira (4), por volta das 14h, no bairro Caçapava Velha, quando a equipe abordou o veículo Nissan Frontier, que ostentava emplacamento divergente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em consulta aos sinais verificadores, constatou-se que se tratava de veículo furtado no dia anterior, na cidade de Limeira.

O caso foi apresentado à Central de Flagrantes de Caçapava, onde o suspeito permaneceu preso.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários