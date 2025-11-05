Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) apreenderam um veículo adulterado e prenderam o condutor em Caçapava.

A ação ocorreu na terça-feira (4), por volta das 14h, no bairro Caçapava Velha, quando a equipe abordou o veículo Nissan Frontier, que ostentava emplacamento divergente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp