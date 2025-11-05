05 de novembro de 2025
PROCURADO

Foragido do tráfico é preso pelo Baep em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem de 46 anos, procurado pela Justiça por tráfico de drogas em São José dos Campos.

A abordagem aconteceu na terça-feira (4), no bairro Vila São Pedro, quando se constatou que ele tinha mandado de prisão em aberto.

O criminoso foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu preso.

