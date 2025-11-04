A Prefeitura de São José dos Campos implantou nesta terça-feira (4) a primeira sinalização do projeto piloto “Direita Livre”, no cruzamento da rua São João Del Rey com a avenida Andrômeda, na zona sul da cidade. A nova medida permitirá a conversão à direita mesmo com o semáforo fechado, em cruzamentos no formato de “T”, com o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito sem comprometer a segurança viária.

Como funciona.