A Prefeitura de São José dos Campos implantou nesta terça-feira (4) a primeira sinalização do projeto piloto “Direita Livre”, no cruzamento da rua São João Del Rey com a avenida Andrômeda, na zona sul da cidade. A nova medida permitirá a conversão à direita mesmo com o semáforo fechado, em cruzamentos no formato de “T”, com o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito sem comprometer a segurança viária.
Como funciona.
A manobra é regulamentada pelo Artigo 44-A do Código de Trânsito Brasileiro, alterado pela Lei nº 14.071/2020. Mesmo com a liberação, os motoristas devem seguir regras essenciais de segurança:
Reduzir a velocidade;
Parar, se necessário;
Dar prioridade total a pedestres e ciclistas.
A Prefeitura reforça que o respeito à sinalização e a convivência segura entre todos os usuários das vias continuam sendo prioridade.
Acompanhamento.
O projeto é coordenado pela Secretaria de Mobilidade Urbana, que fará o monitoramento contínuo do impacto da medida. Caso os resultados sejam positivos, o sistema será ampliado para outros 30 cruzamentos da cidade.
Durante os primeiros dias, Agentes de Mobilidade estarão presentes nos locais com a nova sinalização para orientar motoristas, ciclistas e pedestres.
A administração municipal ressalta que a conversão à direita só é permitida onde houver sinalização específica. Em todos os outros cruzamentos, continuam valendo as regras tradicionais do semáforo.
O projeto será gradualmente implementado em avenidas de grande fluxo e pontos estratégicos da cidade, como:
Av. Adhemar de Barros – Rua Major Vaz
Av. Heitor Villa Lobos – Av. Eng. Francisco José Longo
Av. Dr. Nélson D´Ávila – R. Jordão Monteiro Ferreira / R. Antônio da Silva Santos
Av. Tancredo Neves – R. Iracema / R. Aparecida Maria Consiglio
Av. Cidade Jardim – Diversos cruzamentos até a R. Joaquim Silvério Neto
Av. Andrômeda – R. Benedito Marcondes dos Santos / R. Espinosa / R. José Octávio Franco Bittencourt
Av. João Batista de Souza Soares – R. Gandu
Pça Natal – R. José Cobra
Av. Audemo Veneziani – R. Independência
Rodovia dos Tamoios – Rua Talim
Av. Princesa Isabel – R. Alexandrino José de Souza