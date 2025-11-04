05 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÂNSITO

Veja como vai funcionar 'Direita Livre' no trânsito de São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Prefeitura de São José dos Campos
A manobra é regulamentada pelo Código de Trânsito Brasileiro
A manobra é regulamentada pelo Código de Trânsito Brasileiro

A Prefeitura de São José dos Campos implantou nesta terça-feira (4) a primeira sinalização do projeto piloto “Direita Livre”, no cruzamento da rua São João Del Rey com a avenida Andrômeda, na zona sul da cidade. A nova medida permitirá a conversão à direita mesmo com o semáforo fechado, em cruzamentos no formato de “T”, com o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito sem comprometer a segurança viária.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Como funciona.

A manobra é regulamentada pelo Artigo 44-A do Código de Trânsito Brasileiro, alterado pela Lei nº 14.071/2020. Mesmo com a liberação, os motoristas devem seguir regras essenciais de segurança:

Reduzir a velocidade;

Parar, se necessário;

Dar prioridade total a pedestres e ciclistas.

A Prefeitura reforça que o respeito à sinalização e a convivência segura entre todos os usuários das vias continuam sendo prioridade.

Acompanhamento.

O projeto é coordenado pela Secretaria de Mobilidade Urbana, que fará o monitoramento contínuo do impacto da medida. Caso os resultados sejam positivos, o sistema será ampliado para outros 30 cruzamentos da cidade.

Durante os primeiros dias, Agentes de Mobilidade estarão presentes nos locais com a nova sinalização para orientar motoristas, ciclistas e pedestres.

A administração municipal ressalta que a conversão à direita só é permitida onde houver sinalização específica. Em todos os outros cruzamentos, continuam valendo as regras tradicionais do semáforo.

O projeto será gradualmente implementado em avenidas de grande fluxo e pontos estratégicos da cidade, como:

Av. Adhemar de Barros – Rua Major Vaz

Av. Heitor Villa Lobos – Av. Eng. Francisco José Longo

Av. Dr. Nélson D´Ávila – R. Jordão Monteiro Ferreira / R. Antônio da Silva Santos

Av. Tancredo Neves – R. Iracema / R. Aparecida Maria Consiglio

Av. Cidade Jardim – Diversos cruzamentos até a R. Joaquim Silvério Neto

Av. Andrômeda – R. Benedito Marcondes dos Santos / R. Espinosa / R. José Octávio Franco Bittencourt

Av. João Batista de Souza Soares – R. Gandu

Pça Natal – R. José Cobra

Av. Audemo Veneziani – R. Independência

Rodovia dos Tamoios – Rua Talim

Av. Princesa Isabel – R. Alexandrino José de Souza

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários