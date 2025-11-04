A série “Tremembé”, que aborda o cotidiano do presídio conhecido por abrigar detentos famosos, tem causado repercussão ao expor histórias e relacionamentos que ocorreriam dentro da unidade. A produção chamou ainda mais atenção após Cristian Cravinhos, condenado pelo assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, se manifestar sobre sua representação.

De acordo com a trama — baseada em obra do jornalista Ullisses Campbell — Cravinhos é retratado vivendo um relacionamento afetivo com outro preso, identificado como Duda. A narrativa destaca momentos de carinho e episódios de ciúmes entre os dois durante o período em que permaneceram encarcerados.