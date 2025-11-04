Alice, de 9 anos, vive em Jacareí e chama atenção nas redes sociais pela forma natural como convive com animais pouco convencionais — de pítons a jacarés.
A menina, filha da influenciadora digital Beatriz Lopes, cresceu cercada por mais de cem animais de diversas espécies, e o carinho e a tranquilidade com que interage com eles vêm encantando milhões de internautas.
“Ela começou a ter contato mais próximo com os animais desde o terceiro dia de vida. Quando recebeu alta do hospital, já apresentamos ela a todos aqui de casa. Antes, perguntei à pediatra e ela disse que tudo bem, o que me tranquilizou”, contou Beatriz. O pai de Alice é adestrador, e a família sempre teve muitos bichos. “Nunca restringimos o contato dela com os animais, mesmo sendo recém-nascida”, completa.
Na casa da família, vivem mais de cem animais — entre marrecos, pavão, jaguatirica, coelhos, ratos, pombas, abelhas e macacos. Um dos vídeos mais conhecidos mostra Alice manuseando uma cobra píton de grande porte com total tranquilidade. “Ela é nossa e está com a gente desde 2018”, explica Beatriz.
Apesar da diversidade, a menina não demonstra medo. “A Alice só tem medo de alguns insetos, mas de animais, nenhum! Ela está muito acostumada, pega todos. Acho que ela tem receio de insetos por minha culpa, porque me vê tendo chiliques quando um chega perto de mim”, brinca a mãe.
Segundo Beatriz, o amor e o respeito pelos animais são valores fundamentais da família. “A gente incentiva o contato dela com os bichos porque faz parte da nossa vida. Achamos importante tratar todos com respeito e amor, independentemente da espécie. Tentamos desmistificar que cobras e jacarés são ruins e mostramos que é possível viver em harmonia com eles.”
O sucesso nas redes sociais veio naturalmente. “Quando um vídeo viraliza, vêm muitas pessoas que admiram, mas também pessoas que são contra. Sabemos que nunca vamos agradar a todos, mas a grande maioria se identifica e acaba se inspirando”, comenta Beatriz.
Para ela, o mais importante é que a mensagem de cuidado e convivência respeitosa com os animais chegue a mais famílias. “Servimos de inspiração e mostramos que é possível amar e respeitar todos os seres.”
*Com informações de Revista Crescer/OGlobo