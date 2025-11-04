Alice, de 9 anos, vive em Jacareí e chama atenção nas redes sociais pela forma natural como convive com animais pouco convencionais — de pítons a jacarés.



A menina, filha da influenciadora digital Beatriz Lopes, cresceu cercada por mais de cem animais de diversas espécies, e o carinho e a tranquilidade com que interage com eles vêm encantando milhões de internautas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.