Pai e filho morreram após serem atacados por vespas-mandarinas enquanto se divertiam em uma tirolesa em um resort de ecoturismo. As vítimas, de 47 e 15 anos, foram picadas dezenas de vezes e não resistiram após serem levadas a um hospital.

O caso ocorreu em Laos, no sudoeste asiático. Daniel Owen e o filho, Cooper, participavam de uma atividade no local quando foram surpreendidos pelo enxame de vespas-mandarinas asiáticas, conhecidas pelo veneno potente e comportamento agressivo. Segundo autoridades locais, ambos receberam mais de 100 picadas.