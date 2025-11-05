Pai e filho morreram após serem atacados por vespas-mandarinas enquanto se divertiam em uma tirolesa em um resort de ecoturismo. As vítimas, de 47 e 15 anos, foram picadas dezenas de vezes e não resistiram após serem levadas a um hospital.
O caso ocorreu em Laos, no sudoeste asiático. Daniel Owen e o filho, Cooper, participavam de uma atividade no local quando foram surpreendidos pelo enxame de vespas-mandarinas asiáticas, conhecidas pelo veneno potente e comportamento agressivo. Segundo autoridades locais, ambos receberam mais de 100 picadas.
Mesmo chegando ao hospital conscientes e sem apresentar sinais de choque anafilático, pai e filho tiveram o quadro agravado e morreram poucas horas depois. O médico que os atendeu relatou que a gravidade das lesões era evidente já na admissão, devido à extensão das marcas deixadas pelas picadas.
Daniel Owen atuava como diretor de uma unidade da rede internacional Quality Schools International (QSI). Em comunicado, a instituição lamentou o acidente e prestou solidariedade aos familiares, destacando o impacto da perda para a comunidade escolar.
As autoridades do país investigam o episódio e avaliam medidas de segurança para atividades turísticas envolvendo áreas de mata.