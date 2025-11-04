05 de novembro de 2025
LUTO

'Te amo, tia'; adeus Maria Aparecida, aos 70 anos, no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Maria Aparecida Batista de Almeida
Maria Aparecida Batista de Almeida

Maria Aparecida Batista de Almeida morreu aos 70 anos em Jacareí nesta segunda-feira (3). E a cerimônia de despedida aconteceu nesta terça (4), no Crematório Campo das Oliveira, na mesma cidade.

Como era muito querida, a tristeza foi grande na cidade. Nas redes sociais, parentes e amigos lamentaram a perda. "Tia não acredito que você se foi. Mais uma perda este ano .Deus cuida dela pra nós. Te amo tia até o céu", disse a sobrinha Isabel Pires.

Fatima Braga também lamentou a perda. "Meus sentimentos a todos da família e amigos e a vc Paulina que Deus conforte seu coração", escreveu.

