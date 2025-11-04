Raphael Januzzi Netto morreu nesta última segunda-feira (3), aos 91 anos, em Jacareí. Professor, ele era muito conhecido na cidade e deixou muitas saudades.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A cerimônia de despedida aconteceu na tarde desta terça-feira (4), no Crematório Campo das Oliveiras. Apesar da tristeza, professor Raphael deixou boas lembranças aos seus alunos, que se despediram nas redes sociais.
Ronilma Vieira lembrou da postura dele na sala de aula. "Professor de postura impecável e educação exemplar. Deixa-nos muitas lições sobre magistério e sobre a vida. Segue em paz professor...", escreveu.
Kelciane De Moura Anunciação também teve boas lembranças do mestre. "Professor Raphael ! Um grande mestre de educação e elegância incomparáveis ! Deixou lindas memorarias em nós q somos seu alunos ! Siga em paz Professor ! Meus sentimentos à família", disse.