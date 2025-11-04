05 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO

'Professor de postura impecável'; adeus mestre Raphael, no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Raphael Januzzi Netto
Raphael Januzzi Netto

Raphael Januzzi Netto morreu nesta última segunda-feira (3), aos 91 anos, em Jacareí. Professor, ele era muito conhecido na cidade e deixou muitas saudades.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A cerimônia de despedida aconteceu na tarde desta terça-feira (4), no Crematório Campo das Oliveiras. Apesar da tristeza, professor Raphael deixou boas lembranças aos seus alunos, que se despediram nas redes sociais.

Ronilma Vieira lembrou da postura dele na sala de aula. "Professor de postura impecável e educação exemplar. Deixa-nos muitas lições sobre magistério e sobre a vida. Segue em paz professor...", escreveu.

Kelciane De Moura Anunciação também teve boas lembranças do mestre. "Professor Raphael ! Um grande mestre de educação e elegância incomparáveis ! Deixou lindas memorarias em nós q somos seu alunos ! Siga em paz Professor ! Meus sentimentos à família", disse.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários