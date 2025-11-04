Raphael Januzzi Netto morreu nesta última segunda-feira (3), aos 91 anos, em Jacareí. Professor, ele era muito conhecido na cidade e deixou muitas saudades.

A cerimônia de despedida aconteceu na tarde desta terça-feira (4), no Crematório Campo das Oliveiras. Apesar da tristeza, professor Raphael deixou boas lembranças aos seus alunos, que se despediram nas redes sociais.