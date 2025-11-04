Uma jovem está desaparecida desde a noite de domingo (2), e familiares, amigos e equipes de resgate seguem em busca de informações sobre seu paradeiro. A família informa que ela enfrenta depressão severa e deixou uma carta antes de sair de casa.
O caso envolve Mel, que morava sozinha há alguns meses no bairro Cohab, em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A jovem, descrita pelos familiares como meiga, reservada e dedicada à faculdade, saiu por volta das 20h de domingo e não voltou.
De acordo com o boletim de ocorrência, o último registro de localização pelo celular indica que ela esteve no Píer de Cachoeirinha, às margens do Rio Gravataí — local que costumava frequentar.
Uma carta foi encontrada no apartamento, relatando dificuldades emocionais. As buscas começaram na segunda-feira (3), com apoio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil. As equipes interromperam as buscas aquáticas ao anoitecer e retomaram os trabalhos nesta terça-feira com ajuda de embarcações e apoio de familiares.
Até agora, não há confirmação sobre o destino de Mel. A família alerta para informações falsas que circulam sobre sua morte e reforça que as buscas continuam.