Uma jovem está desaparecida desde a noite de domingo (2), e familiares, amigos e equipes de resgate seguem em busca de informações sobre seu paradeiro. A família informa que ela enfrenta depressão severa e deixou uma carta antes de sair de casa.

O caso envolve Mel, que morava sozinha há alguns meses no bairro Cohab, em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A jovem, descrita pelos familiares como meiga, reservada e dedicada à faculdade, saiu por volta das 20h de domingo e não voltou.