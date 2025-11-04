Há mais de um mês, a família de Bruna Oliveira da Silva, de 25 anos, vive dias de aflição e incerteza em Cruzeiro, no Vale do Paraíba. A jovem desapareceu na madrugada de 21 de setembro e, desde então, não deu mais notícias.
De acordo com a mãe, Bruna saiu de casa deixando o celular sobre o sofá e a porta do apartamento aberta. O aparelho foi entregue à Polícia Civil, que conduz as investigações. “Ela saiu sem levar nada. É uma pessoa que não ficava sem o celular. A gente está angustiado, sem saber o que aconteceu”, desabafou.
Bruna é mãe de duas crianças pequenas, que no dia do desaparecimento estavam na casa do pai. A jovem morava no mesmo prédio que a mãe, em outro andar. Familiares afirmam que ela era dedicada e tranquila, sem desavenças. “Era uma mãezona, não deixava faltar nada para os filhos. O armário dela estava cheio, não tinha motivo pra sair assim”, relatou um parente.
A irmã gêmea, Brena, contou que as duas sempre foram muito próximas e que a ausência da irmã tem deixado um vazio profundo. “A gente sempre foi unida, tudo que uma fazia a outra fazia também. É como se metade de mim tivesse ido embora.”
Câmeras de segurança da Prefeitura de Cruzeiro registraram imagens que podem ajudar a esclarecer o caso: Bruna teria sido vista caminhando na madrugada em que desapareceu, acompanhada de duas pessoas, nas proximidades do prédio onde morava, no bairro Vila dos Comerciários.
Desde então, surgiram relatos de que a jovem teria sido vista em Piquete e Aparecida, com cabelo curto, mochila nas costas e se apresentando com o nome da irmã. A família informou que Bruna apresentou sintomas de esquizofrenia dois meses antes do desaparecimento, mas o quadro não chegou a ser diagnosticado.
O pai teme que a filha esteja vulnerável e em perigo. “Na rua ninguém tem garantia de nada. Em casa já é perigoso, imagina na rua”, lamentou.
Enquanto aguardam respostas, os familiares pedem apoio da população e reforçam o apelo: quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Bruna Oliveira da Silva deve entrar em contato com a polícia pelo telefone 190.
“A gente não dorme mais. A gente reza e espera por notícias. Só queremos encontrar a Bruna e acabar com essa angústia”, diz a irmã.