Há mais de um mês, a família de Bruna Oliveira da Silva, de 25 anos, vive dias de aflição e incerteza em Cruzeiro, no Vale do Paraíba. A jovem desapareceu na madrugada de 21 de setembro e, desde então, não deu mais notícias.

De acordo com a mãe, Bruna saiu de casa deixando o celular sobre o sofá e a porta do apartamento aberta. O aparelho foi entregue à Polícia Civil, que conduz as investigações. “Ela saiu sem levar nada. É uma pessoa que não ficava sem o celular. A gente está angustiado, sem saber o que aconteceu”, desabafou.