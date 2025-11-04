O São José Basket perdeu por 80 a 71 para o Paulistano na noite desta terça-feira (4), no ginásio Antônio Prado Junior, em São Paulo, pela sexta rodada da primeira fase da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Cristiano Ahmed, agora tem 50% de aproveitamento, com três vitórias e três derrotas, enquanto o time da capital, com um jogo a menos, tem duas vitórias e três derrotas. Siewert, do Paulistano, foi o cestinha do jogo, com 31 pontos e sete rebotes.