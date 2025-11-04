O São José Basket perdeu por 80 a 71 para o Paulistano na noite desta terça-feira (4), no ginásio Antônio Prado Junior, em São Paulo, pela sexta rodada da primeira fase da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Cristiano Ahmed, agora tem 50% de aproveitamento, com três vitórias e três derrotas, enquanto o time da capital, com um jogo a menos, tem duas vitórias e três derrotas. Siewert, do Paulistano, foi o cestinha do jogo, com 31 pontos e sete rebotes.
Na próxima rodada, o Paulistano tem dérbi contra o Pinheiros já nesta quinta-feira (6), às 19h30, no ginásio do Pinheiros. Por sua vez, o São José volta a jogar no dia 11, quando visita o Corinthians, às 20h30, no ginásio Wlamir Marques, na capital paulista.
Como foi o jogo
Em quadra, o jogo começou equilibrado, com os dois times iguais no placar. Mas, em determinado momento, o Paulistano abriu cinco pontos, após o São José começar a errar muitos arremessos. No final do período, a vantagem dos donos da casa ficou em três pontos: 18 a 15.
No segundo quarto, o São José começou desconcentrado e o Paulistano aproveitou para abrir até 11 pontos de vantagem no placar. Depois, o time da região conseguiu segurar os donos da casa e foram para o intervalo com nove pontos atrás: 37 a 28.
Depois do intervalo, o jogo ganhou em emoção. Embora o Paulistano tenha aberto 12 pontos em determinado momento, o time joseense reagiu de forma espetacular e virou o placar. Inclusive, foi a primeira vez que ficou em vantagem no jogo. E o terceiro quarto acabou empatado por 54 a 54 e tudo indefinido.
No último período, o São José chegou a abrir cinco pontos de vantagem no começo, mas o Paulistano reagiu na metade do período e, novamente, ficou na frente. E, então, os joseenses voltaram a errar muito e não conseguiram mais buscar a vitória.