Uma empresária de 35 anos ficou gravemente ferida após a explosão de uma panela de pressão enquanto preparava uma refeição. Ela sofreu queimaduras no rosto e no tórax e precisou de atendimento médico.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. A vítima, identificada como Raphaela Poppet, contou que cozinhava feijão quando percebeu água vazando pela panela. Ao retirá-la do fogão, o equipamento explodiu, lançando o conteúdo quente sobre ela.
Raphaela apresentou queimaduras de primeiro e segundo grau e relatou o susto e a dor após o incidente.
A reportagem procurou a empresa responsável pela fabricação da panela, mas não obteve resposta até a última atualização desta matéria.
Com informações de O Popular