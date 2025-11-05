Uma empresária de 35 anos ficou gravemente ferida após a explosão de uma panela de pressão enquanto preparava uma refeição. Ela sofreu queimaduras no rosto e no tórax e precisou de atendimento médico.

O caso ocorreu em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. A vítima, identificada como Raphaela Poppet, contou que cozinhava feijão quando percebeu água vazando pela panela. Ao retirá-la do fogão, o equipamento explodiu, lançando o conteúdo quente sobre ela.