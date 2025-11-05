05 de novembro de 2025
ACIDENTE

Panela de pressão explode e empresária fica em estado grave

Por Da Redação | Valparaíso do Goiás (GO)
| Tempo de leitura: 1 min
Raphaela Poppet
Raphaela Poppet

Uma empresária de 35 anos ficou gravemente ferida após a explosão de uma panela de pressão enquanto preparava uma refeição. Ela sofreu queimaduras no rosto e no tórax e precisou de atendimento médico.

O caso ocorreu em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. A vítima, identificada como Raphaela Poppet, contou que cozinhava feijão quando percebeu água vazando pela panela. Ao retirá-la do fogão, o equipamento explodiu, lançando o conteúdo quente sobre ela.

Raphaela apresentou queimaduras de primeiro e segundo grau e relatou o susto e a dor após o incidente.

A reportagem procurou a empresa responsável pela fabricação da panela, mas não obteve resposta até a última atualização desta matéria.

Com informações de O Popular