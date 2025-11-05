Um homem de 28 anos foi indiciado por tentar matar os pais e as irmãs de sua ex-companheira. O ataque ocorreu em outubro e ele foi preso em flagrante logo após o crime.

A tentativa de homicídio aconteceu em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Civil, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e responsabilizava os familiares da jovem pela separação.