Um homem de 28 anos foi indiciado por tentar matar os pais e as irmãs de sua ex-companheira. O ataque ocorreu em outubro e ele foi preso em flagrante logo após o crime.
A tentativa de homicídio aconteceu em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Civil, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e responsabilizava os familiares da jovem pela separação.
Durante o ataque, o pai, a mãe e as duas irmãs da vítima foram feridos com golpes de faca, sofrendo cortes graves na cabeça e nos braços ao tentar contê-lo.
A delegada Cristiane Gaspari informou que o agressor só foi contido com a ajuda de vizinhos e de um policial militar que presenciou a agressão. “Ele dizia que mataria todos os familiares e deixaria viva apenas a ex-esposa e os filhos”, relatou.
O inquérito foi concluído pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, e o homem permanece preso preventivamente à disposição da Justiça.