A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta na noite desta terça-feira (4) para a ocorrência de chuvas isoladas acompanhadas de raios em Jacareí e municípios próximos do Vale do Paraíba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o comunicado, enviado por SMS às 18h55, há risco de descargas elétricas durante o temporal, e a recomendação é que os moradores busquem abrigo em locais seguros e evitem permanecer em áreas abertas.