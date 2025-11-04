A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta na noite desta terça-feira (4) para a ocorrência de chuvas isoladas acompanhadas de raios em Jacareí e municípios próximos do Vale do Paraíba.
De acordo com o comunicado, enviado por SMS às 18h55, há risco de descargas elétricas durante o temporal, e a recomendação é que os moradores busquem abrigo em locais seguros e evitem permanecer em áreas abertas.
O alerta também vale para cidades vizinhas, como São José dos Campos, Santa Branca, Caçapava e Jambeiro, que podem registrar instabilidade e pancadas rápidas de chuva nas próximas horas.
A Defesa Civil orienta que, durante tempestades com raios, a população não se abrigue sob árvores, evite uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada e permaneça longe de estruturas metálicas. Em caso de emergência, o órgão pode ser acionado pelo número 199.