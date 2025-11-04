Uma jovem de 24 anos foi morta a tiros na manhã desta terça-feira (4) enquanto caminhava com o filho pequeno em um carrinho de bebê. A vítima não resistiu aos disparos e morreu antes da chegada do socorro.

O crime ocorreu em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A mulher foi identificada como Laís Pereira e foi baleada na Travessa Vitória, por volta da manhã.