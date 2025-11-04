Uma jovem de 24 anos foi morta a tiros na manhã desta terça-feira (4) enquanto caminhava com o filho pequeno em um carrinho de bebê. A vítima não resistiu aos disparos e morreu antes da chegada do socorro.
O crime ocorreu em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A mulher foi identificada como Laís Pereira e foi baleada na Travessa Vitória, por volta da manhã.
Segundo a polícia, Laís foi atingida diversas vezes e morreu no local. O filho de 2 anos que estava com ela não ficou ferido. A Delegacia de Homicídios assumiu as investigações para identificar quem atirou e esclarecer a motivação do ataque, ainda desconhecida.
A perícia esteve no endereço para coletar provas e analisar a cena do crime. Laís deixa dois filhos: o menino de 2 anos e uma menina de 4 anos.