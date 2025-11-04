Seis pessoas morreram após consumirem macarrão instantâneo contaminado com a bactéria Listeria monocytogenes. Ao menos 27 pessoas foram infectadas e a maioria precisou de internação, segundo autoridades de saúde norte-americanas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O surto foi confirmado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Os alimentos foram produzidos pela Nate’s Fine Foods Inc. e distribuídos para redes de supermercados em diversos estados dos Estados Unidos.