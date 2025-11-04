05 de novembro de 2025
Seis pessoas morreram após consumirem macarrão instantâneo contaminado com a bactéria Listeria monocytogenes. Ao menos 27 pessoas foram infectadas e a maioria precisou de internação, segundo autoridades de saúde norte-americanas.

O surto foi confirmado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Os alimentos foram produzidos pela Nate’s Fine Foods Inc. e distribuídos para redes de supermercados em diversos estados dos Estados Unidos.

A própria fabricante identificou a contaminação e iniciou o recolhimento preventivo dos lotes. Com o aumento dos casos, a ação foi ampliada. O CDC alerta que novas infecções podem surgir, já que consumidores ainda podem ter os produtos guardados em casa.

A recomendação é que o público verifique geladeiras e freezers e descarte qualquer item incluído no recall. A empresa declarou colaborar com as autoridades para apurar a origem do problema. Não há registro de venda desses produtos no Brasil.

