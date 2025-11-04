Uma bebê de 8 meses foi encontrada morta na manhã de domingo (2). A criança apresentava sinais de sangramento pelo nariz e lábios arroxeados, segundo relato dos responsáveis às autoridades.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi registrada no bairro Comasa, em Joinville. A Polícia Militar informou que os pais disseram ter percebido que a filha estava sem vida ao acordar.