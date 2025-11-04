Uma bebê de 8 meses foi encontrada morta na manhã de domingo (2). A criança apresentava sinais de sangramento pelo nariz e lábios arroxeados, segundo relato dos responsáveis às autoridades.
A ocorrência foi registrada no bairro Comasa, em Joinville. A Polícia Militar informou que os pais disseram ter percebido que a filha estava sem vida ao acordar.
O caso foi inicialmente tratado como homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar, e está sob apuração da Polícia Civil.
De acordo com o relato prestado, o casal havia participado de um churrasco na noite anterior e ingerido bebidas alcoólicas. Eles afirmaram que continuaram bebendo ao chegar em casa, adormeceram e só perceberam a morte da criança na manhã seguinte.