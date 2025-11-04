05 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Pais bebem, dormem e bebê de 8 meses acorda sem vida

Por Da Redação | Joinville (SC)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Pais bebem, dormem e bebê de 8 meses acorda sem vida
Pais bebem, dormem e bebê de 8 meses acorda sem vida

Uma bebê de 8 meses foi encontrada morta na manhã de domingo (2). A criança apresentava sinais de sangramento pelo nariz e lábios arroxeados, segundo relato dos responsáveis às autoridades.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi registrada no bairro Comasa, em Joinville. A Polícia Militar informou que os pais disseram ter percebido que a filha estava sem vida ao acordar.

O caso foi inicialmente tratado como homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar, e está sob apuração da Polícia Civil.

De acordo com o relato prestado, o casal havia participado de um churrasco na noite anterior e ingerido bebidas alcoólicas. Eles afirmaram que continuaram bebendo ao chegar em casa, adormeceram e só perceberam a morte da criança na manhã seguinte.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários