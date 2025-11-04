A cidade de Lorena está de luto pela morte de Paula Salles de Moura Silva, de 39 anos, ocorrida nesta terça-feira (4). A notícia foi confirmada por familiares e amigos, e rapidamente se espalhou pelas redes sociais, onde dezenas de mensagens emocionadas lamentam a perda da jovem, muito conhecida e querida na região.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Paula nasceu em 13 de junho de 1986 e era reconhecida pela alegria e pela presença marcante. Ela era dona da Paula Viagens, empresa de turismo na região. Segundo amigos, ela tinha uma personalidade cativante e sempre transmitia boas energias. “Que notícia triste a perda de uma amiga de faculdade, sempre tão alegre e com um sorriso no rosto. Meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos”, escreveu um dos colegas.
Outros também expressaram pesar nas redes. “Uma perda para o turismo e para todos que a admiravam. Nossos mais sinceros sentimentos”, publicou uma amiga da área profissional.
“Muito triste, uma moça cheia de vida e animada… uma perda lamentável. Que Deus conforte a família”, escreveu outra conhecida.
Em meio às mensagens de despedida, o sentimento de incredulidade foi comum. “Ainda sem acreditar. Que tristeza, minha amiga!”, desabafou uma amiga próxima.
O velório de Paula acontece a partir das 21h desta terça-feira, no Plano Mútuo Medc Funerária Central, localizado na Praça Rosendo Pereira Leite, nº 152, Jardim Margarida, em Lorena. O sepultamento deve ocorrer na quarta-feira (5), em horário a ser definido.
A causa da morte não foi divulgada.