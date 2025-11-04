A cidade de Lorena está de luto pela morte de Paula Salles de Moura Silva, de 39 anos, ocorrida nesta terça-feira (4). A notícia foi confirmada por familiares e amigos, e rapidamente se espalhou pelas redes sociais, onde dezenas de mensagens emocionadas lamentam a perda da jovem, muito conhecida e querida na região.

Paula nasceu em 13 de junho de 1986 e era reconhecida pela alegria e pela presença marcante. Ela era dona da Paula Viagens, empresa de turismo na região. Segundo amigos, ela tinha uma personalidade cativante e sempre transmitia boas energias. “Que notícia triste a perda de uma amiga de faculdade, sempre tão alegre e com um sorriso no rosto. Meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos”, escreveu um dos colegas.