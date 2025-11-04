Uma menina de 12 anos está desaparecida desde a manhã desta segunda-feira (3), após sair para a escola e não chegar ao destino. A família busca informações e pede ajuda para localizar a criança.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso envolve Sara Espindola de Oliveira dos Santos, que saiu de casa por volta das 6h a caminho da Escola Adventista, na linha Vila São Paulo, em Jundiaí. Segundo os familiares, ela não compareceu às aulas.
A mãe da menina esteve no Terminal Vila Arens tentando obter informações e relatou estar muito abalada. A escola confirmou que Sara não apareceu, e o celular dela permanece desligado, o que impede contato.
Quem tiver qualquer informação que possa ajudar na localização da jovem deve procurar as autoridades ou ligar para o número informado pela família: (11) 96171-6145.