DESAPARECIMENTO

Onde está Sara? Menina de 12 anos some e família se desespera

Por Da Redação | Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Sara Espindola de Oliveira dos Santos
Sara Espindola de Oliveira dos Santos

Uma menina de 12 anos está desaparecida desde a manhã desta segunda-feira (3), após sair para a escola e não chegar ao destino. A família busca informações e pede ajuda para localizar a criança.

O caso envolve Sara Espindola de Oliveira dos Santos, que saiu de casa por volta das 6h a caminho da Escola Adventista, na linha Vila São Paulo, em Jundiaí. Segundo os familiares, ela não compareceu às aulas.

A mãe da menina esteve no Terminal Vila Arens tentando obter informações e relatou estar muito abalada. A escola confirmou que Sara não apareceu, e o celular dela permanece desligado, o que impede contato.

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar na localização da jovem deve procurar as autoridades ou ligar para o número informado pela família: (11) 96171-6145.

