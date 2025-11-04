Uma jovem que passou seis anos presa preventivamente e foi absolvida por falta de provas morreu de câncer no colo do útero pouco mais de dois meses após o julgamento. Ela havia sido considerada inocente de um homicídio pelo qual respondia desde 2019.

A vítima é Damaris Vitória Kremer da Rosa, de 26 anos, que foi sepultada em Araranguá (SC) na última segunda-feira (27). Ela chegou a cumprir prisão domiciliar apenas em março de 2025, quando a doença já estava em estágio avançado. Mesmo durante o tratamento, seguiu monitorada por tornozeleira eletrônica.