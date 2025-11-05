O crime, como disse, eles são profissionais, eles se preparam. Então, eles aprendem, inclusive, conosco. Então, se você investiga de uma forma, na seguinte se você repetir, eles já aprenderam. Você tem que sempre mudar. Mas a restrita tem essa finalidade de fazer esse trabalho do PCC, levantar e executar. É um pessoal que tem treinamento.

20 anos atrás, o inimigo número 1 do PCC, José Ismael Pedrosa, que era o diretor da Casa de Custódia quando o PCC nasceu em 93, era também diretor da casa de detenção em São Paulo, quando aconteceu o chamado massacre do Carandiru, que também é citado no estatuto do PCC, na certidão de nascimento do PCC. Pedrosa foi assassinado em Taubaté em 2005, um domingo em que se votava o referendo do desarmamento. Foi um ato de vingança do PCC contra o Pedrosa. A gente teve recentemente o caso do Dr. Rui, que também foi responsável por investigações importantes pela Polícia Civil contra o PCC e acabou sendo executado na Praia Grande. Vocês que investigam o crime organizado, como vocês lidam com essa ameaça constante. O PCC dá mostras de que ele não esquece. Tanto no caso do Dr. Pedrosa, quanto no caso do Dr. Rui, eles já estavam aposentados. Como é viver sob constante ameaça?

Enquanto você está na ativa no estado, isso não é um problema. O problema é quando você se aposenta. Aí, de fato, você não tem mais a estrutura do estado para lhe defender. Essa é a grande batalha, inclusive do Lincoln. Ele tem colocado essa questão que a preocupação não é quando você está na ativa, porque esse é o nosso trabalho. A preocupação é quando você deixa o Estado.