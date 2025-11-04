Um bebê de cerca de oito meses morreu em circunstâncias ainda não esclarecidas e foi levado já sem vida a um hospital na madrugada desta segunda-feira (3). A criança chegou à unidade com a cabeça separada do corpo, e o caso é tratado como investigação de homicídio ou aborto provocado.

O episódio foi registrado no Hospital Geral de Cuiabá (HGU). Segundo o boletim de ocorrência, uma mulher procurou atendimento afirmando ter sofrido um aborto. Ela contou aos profissionais que o fato teria ocorrido em casa, por volta das 17h do domingo, mas não soube explicar de que forma aconteceu.