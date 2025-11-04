05 de novembro de 2025
CRUELDADE

Grávida vai a hospital e deixa bebê decapitado em sacola

Por Da Redação | Cuiabá
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Grávida vai a hospital e deixa bebê decapitado em sacola
Grávida vai a hospital e deixa bebê decapitado em sacola

Um bebê de cerca de oito meses morreu em circunstâncias ainda não esclarecidas e foi levado já sem vida a um hospital na madrugada desta segunda-feira (3). A criança chegou à unidade com a cabeça separada do corpo, e o caso é tratado como investigação de homicídio ou aborto provocado.

O episódio foi registrado no Hospital Geral de Cuiabá (HGU). Segundo o boletim de ocorrência, uma mulher procurou atendimento afirmando ter sofrido um aborto. Ela contou aos profissionais que o fato teria ocorrido em casa, por volta das 17h do domingo, mas não soube explicar de que forma aconteceu.

Após o atendimento e da constatação da gravidade do caso, a Polícia Civil foi acionada e assumiu as investigações. Peritos também foram chamados para analisar o corpo e tentar identificar o que provocou a morte e a lesão.

O inquérito apura se houve crime e busca esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

