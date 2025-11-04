Uma mulher que estava desaparecida desde o fim de semana foi encontrada morta na tarde desta segunda-feira (3). A vítima foi localizada às margens de uma rodovia, ao lado de sua motocicleta e de seus pertences pessoais.

O corpo era de Rakel Muniz e foi encontrado na Via Verde, próximo à Boutique do Peixe, no bairro Amapá, em Rio Branco. A área foi isolada pela Polícia Rodoviária Federal, e o Instituto Médico Legal realizou os procedimentos periciais.