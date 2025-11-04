04 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Rakel é encontrada sem vida após desaparecer

Por Da Redação | Rio Branco (AC)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Rakel é encontrada sem vida após desaparecer
Rakel é encontrada sem vida após desaparecer

Uma mulher que estava desaparecida desde o fim de semana foi encontrada morta na tarde desta segunda-feira (3). A vítima foi localizada às margens de uma rodovia, ao lado de sua motocicleta e de seus pertences pessoais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O corpo era de Rakel Muniz e foi encontrado na Via Verde, próximo à Boutique do Peixe, no bairro Amapá, em Rio Branco. A área foi isolada pela Polícia Rodoviária Federal, e o Instituto Médico Legal realizou os procedimentos periciais.

Como a moto e os objetos da vítima estavam no local, uma das linhas de investigação é que Rakel possa ter sofrido um acidente ou passado mal enquanto trafegava. A causa da morte ainda será definida pelas autoridades responsáveis.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários